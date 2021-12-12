全球FIDO聯盟領先研議無密碼身份認證（FIDO）的可能應用，亞太區FIDO克服疫情的限制，邀集各國上線舉行首屆APAC峰會，今年甫成立的FIDO台灣分會不但不缺席，在面對眾多全球科技產業、官方數位部會表態下，台灣由金管會綜規處長胡則華代表，提出台灣FIDO在金融領域的實際應用，即以台灣本國金控為主的F FIDO聯盟現況，落實金融服務的國家身份系統，在亞太各國中特別突出。

FIDO聯盟主辦的「Authenticate 虛擬峰會：APAC Innovation」，12/8～10日舉行。這是全球推動無密碼身份驗證技術落地的主流平台，在日本、韓國、台灣、印度等市場的熱情支持下，首度舉辦亞太FIDO大型活動。FIDO聯盟主席Andrew Shikiar在開幕中表示，亞太區是FIDO聯盟的創新核心，亞太區公司、跨國企業都對於FIDO有所認知，也有意部署 FIDO，以對抗資安威脅，可以確信，「FIDO會是用戶和設備身份驗證的未來。

韓國可說是亞太區推動FIDO「層級最高」的國家，韓國國家安全研究院（NIS）今年9月發布國家安全要求，強烈建議使用FIDO進行多因素身份驗證，報告甚至上呈到總統府，韓國政府已定位FIDO認證的重要性，在廣泛推廣並讓企業及民生採用。

在台灣，FIDO將在一項重大發展努力中扮演主角，以實現金融服務的國家身份系統。台灣金融監督管理委員會總幹事Brenda Hu解釋說，她的組織是台灣金融市場和服務的唯一監管機構，與FIDO一起向前邁出了一大步。

胡則華在說明FIDO的台灣應用時，以金融場景為例，指出通常台灣民眾有很多銀行帳戶、金融卡、電子支付帳戶等，可以多方面獲得金融服務，也迫使民眾必須花費時間和精力來記住、保護他們的帳戶名稱和個人密碼，「這不僅對客戶是一個耗時的過程，對金融機構也需花費龐大管理成本。」

胡則華在FIDO APAC亞太峰會上表示，台灣版本的F FIDO，將會是台灣官方和金融服務機構可以互相操作、標準拉齊一致的平台，無論如何結合國際FIDO的身份驗證，「會是台灣的首要任務，也是該機制中的關鍵部分！」