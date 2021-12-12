義大利西西里島南方的拉瓦努薩鎮(Ravanusa)在周六晚間發生嚴重瓦斯管線爆炸，造成多棟公寓倒塌，已知3人死亡，6 人仍然失踪。

半島電視(Aljazeera)報導，事故發生在當地時間晚間9點左右，拉瓦努薩鎮的住宅社區發生嚴重爆炸，有2棟公寓完全被毀，另有4棟建築物也受波及。新聞影片看到，爆炸點如同廢墟，有大量瓦礫、木樑和破損的鋼材，與燒焦的受損建物。

Esplosione e crollo di una palazzina a Ravanusa, recuperato il corpo di una donna

西西里島民防部門負責人柯西納(Salvatore Cocina)說，爆炸產生的巨大衝擊波，離爆炸中心100公尺外都感受的到，附近許多房屋的門窗璃被這股衝擊波震碎。

當局已展開調查，以確定爆炸的原因，現在認為是瓦斯管線的洩漏與氣體堆積造成。

消防隊員朱塞佩•梅倫迪諾 (Giuseppe Merendino)認為：「瓦斯可能先累積在地下某個空間，愈積聚愈多， 然後被某個火星意外觸發，可能是汽車、電器或是稍微高一點點的溫度。」

搜救單位在瓦礫中找到2名悻存婦女，但是尋獲更多罹難者遺體，目前已找到3具遺體，另有6人失蹤。