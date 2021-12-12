針對嚇阻共軍武力犯台的威懾力量成為美國國會重要議題，美國《國會山莊報》(The Hill)發表文章呼籲，美軍目前在西太平洋部署的長程轟炸機、核潛艇與水艦艇在台海發生衝突時無法發揮嚇阻作用，應該從軍事預算中撥出數十億美元用於部署大量小型無人機、大型無人潛航器、足夠數量的防區外反艦導彈與多樣化衛星集群。

美國《國會山莊報》報導呼籲要警惕共軍的軍事威脅，必須加強威懾力量來嚇阻中共以武力方式犯台。但是現有美國部署西太平洋的空中與水面、水下作戰平台面臨多種挑戰，一旦台海戰事爆發可能都難以派上用場。

中國大量反艦導彈將迫使美軍水面艦艇在台海衝突中遠離台灣海峽或周邊海域。（圖／美國海軍）

《多維新聞》引述報導說，像關島那樣與台灣相距不太遠的駐有美軍作戰和支援飛機的空軍基地，很可能首先遭到導彈的密集轟炸。由於美國本土位於8000英里以外，所以地理因素將不會對美軍有利。如果武裝了合適的巡航導彈，轟炸機能派上用場，但在衝突開始時，大多數美軍轟炸機都距離戰場太遠。而美國海軍的水面艦艇面臨的威脅，將是共軍龐大的反艦導彈部隊在程內作戰的挑戰。在水下待命的攻擊型核潛艇雖然能提供幫助，但是潛艇費用高昂，美海軍根本無法動用足夠多的潛艇來投放迷惑、壓制和攻擊對手防空和導彈防禦系統，以及載滿部隊的攻擊艦艇。

報導認為，為了應對這種局面，美國防部可能需要考慮是否在今後5年至10年內每年從現有預算計畫中轉撥數十億美元經費，用於部署以下類型的能力：

一、大量小型無人機。它們不需要跑道，可從移動拖車中起飛並利用降落傘進行回收，還能使用廉價感測器尋找艦艇和飛機。這些無人機上的自動目標識別演算法能夠識別目標、梳理有效資訊，然後把武器引向最有價值的目標。

二、多達數十台大型無人潛航器。它們可以在西太平洋巡弋，能夠發射導彈、部署水雷或直接對位於台灣島附近的艦艇進行攻擊。

三、足夠數量的防區外反艦導彈儲備。它們將使美空軍的轟炸機群能夠對水面艦隊實施長達數天的密集攻擊。

四、加大美軍衛星集群的多樣化。這將避免依賴於容易遭到攻擊的單個大型衛星來進行偵察和通信。

報導指出，改善台灣防衛力量的當務之急是顯而易見的：智慧水雷、車載陸基反艦導彈、高機動性近程防空導彈系統以及分散式偵察和通信系統。

報導表示，美國也應該對其他威脅和假想狀況保持警惕，但是現在對五角大廈來說，對美國關鍵國家安全利益最具挑戰性的高端威脅可能是解放軍「武統」台灣，美國應設法阻止這種假想狀況發生。