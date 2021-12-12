《中天新聞》

總統蔡英文的博士論文爭議，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪曾在臉書質疑，當到總統，博士證書竟會數次遺失，陳佩琪也透露，柯文哲私下談論文門時表示，「總統的論文一定有些問題存在，才會被如此討論不休」。國民黨前文傳會副主委鄭照新也認為，蠻奇怪的，蔡總統的博士論文，應會做建檔的動作，讓大家都查到才對。

鄭照新12日接受《中天新聞》訪問時表示，真的蠻奇怪的，就算蔡英文總統博士論文是比較舊的資料，但是也應該會做建檔的動作，讓大家都查得到才對；過去我們也發現，當我們向英國倫敦政經學院去索取博士論文口試紀錄時，最後結果是查不出來。所以過去種種詭異的東西，再加上蔡總統的論文，居然是幾十年都不能解密的機密資料，這是什麼樣的資料要用到國安等級，不讓大家公開的審視。

鄭照新接著表示，照理說，一般人對自己的論文應該很驕傲，期待更多人看越好。結果，蔡的論文解密時間及事件，竟然要幾十年後才能清楚。這中間是不是有什麼奇怪的貓膩，或是不可告人之處，否則為什麼不能公開，還有為什麼應該要很驕傲的博士論文，到最後居然要遮遮掩掩，當成一件見不得光、見不得人的事情。

鄭照新指出，種種疑問，讓大家都覺得，雖然不敢立刻說、你是假博士、假論文，但是遮掩的態度，就會讓人覺得中間一定有什麼問題，而且不敢讓人民知道。但是身為總統，連博士論文都不能夠光明正大讓人民知道，讓人不禁懷疑這個政府是否做了多少我們不能知道的秘密，這是政府信任問題、也是人民對總統的信任問題。蔡總統如果要重新獲得人民的信任，就應該將論文公開、光明正大的，用一個比較光明的態度，才能讓大眾有所信。