林秉樞施暴案牽扯出後續一連串案外案，台北市議員游淑慧指出，她接獲檢舉，林秉樞2劑施打的診所，一間在北部、一間台中，檢舉資料中也點名第一劑是在之前喬疫苗事件中，引起軒然大波的台北禾馨系統內某一診所施打；第二劑則遠赴台中榮總施打。

游淑慧表示，林秉樞是否真在這2家施打，不是重點、也無所謂；她更關心的是有無特權施打？或有無如媒體報導喬疫苗。

她指出，在接到檢舉後，花了很多時間去回溯衛福部的施打規定和時序，以及最近媒體揭露的一些資訊；而陳時中部長曾說，「林秉樞施打的時間大概是在7月中跟10月初，是在一般的平台施打。」

游淑慧質疑，7月中旬後，台灣疫苗施打都必需透過「疫苗預約施打平台系統」，這個系統是7月6日開放登記，7月12日發送第一批預約簡訊，7月16日後才開始施打，打的是AZ，而第一批施打的是50歲以上，很明顯林秉樞並不符合當時第一批「可施打」的資格，除非是第九類。

游淑慧強調，至於10月初則是「第十期」的施打梯次，當時第二劑施打的資格為50歲至64歲，而開放施打的AZ，也與林秉樞的年紀同樣資格不符。

游淑慧指出，7月中、10月初，開放施打的都是「AZ」，但林秉樞的年紀似乎無法在這兩個時段內，透過一般平台預約和施打，這點衛福部應該比對徹查。

此外，游淑慧說，也比對林秉樞和檢舉資料中醫院院所之間關係，台中榮總院長陳適安，就剛好在林秉樞母親告別式贈花名單內，至於林秉樞和禾馨系統可能認識，這大家應該能理解，加上日前名嘴公開揭露，在飯店協助林秉樞收拾物品的吳姓護理師，就在禾馨任職。

她指出，要查不難，勾稽施打名單、施打日期以及當時的施打資格是否符合就知道了，檢舉資料中，涉及北市醫療院所的部分，會提供北市府查證，至於台中榮總，則希望衛福部予以了解。

游淑慧提到，43歲的網友們，還記得自己何時打到疫苗？