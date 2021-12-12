女網友分享自己獲得的超大支蛋捲冰淇淋。（翻攝Dcard）

麥當勞蛋捲冰淇淋是不少人喜愛的甜點，一名年輕女子分享，雖然已進入冬季，但還是突然想吃蛋捲冰淇淋，滿心期待的她，卻在去領餐時大傻眼！原來她竟得到一支又大又粗的「巨無霸」蛋捲冰淇淋，讓她忍不住驚呼：「怎麼那麼大支啦！」。照片曝光眾多網友也驚艷：「超值」、「擠爆欸」、「店員挑戰極限」！

一名女網友在Dcard發文表示，今年冬天的某一天，突然想吃麥當勞的蛋捲冰淇淋，所以就毫不猶豫的去附近的麥當勞買了一支大的蛋捲冰淇淋。點完餐後她在旁邊滑手機等，終於叫到號碼時滿心期待的去領，但在看到她的冰淇淋後傻眼了……「怎麼那麼大支啦店員！！！」。女網友表示，好像剛好遇到新來的店員，但讓她真的好開心。

眾多網友看到原PO分享的「巨無霸」蛋捲冰淇淋，紛紛回應：「擠爆欸」、「這可能是『顏值增量』」、「值蛋捲冰淇淋」、「店員是不是擠到忘我 想要挑戰極限？我也好想拿到這種霜淇淋！！」、「冬天沒什麼人讓他練霜淇淋，他一定很感謝你」、「他是不是在淡水老街打工過」。

還有自稱是前麥當勞員工的網友回應：「大蛋是繞五圈所以簡單來說就是他幫你多繞了一圈」、「」、「我也擠過這麼大隻的 結果被值班說拿去餵食 會養壞客人」、「這支繞了6.5圈，我記得大的是5.5圈、小的2.5，但應該是先繞大圈再慢慢變小，他是比較平均，所以應該跟正常的差不多」。