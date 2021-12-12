林秉樞因對民進黨立委高嘉瑜施暴等案遭新北地院羈押，不過林秉樞被押解過程，卻對媒體高調放話，引發爭議。對於林秉樞施暴高嘉瑜一案是否會徹查到底，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，不會辦到底，目前是設定往施暴的方向偵辦，其他牽扯出來的案子，則似乎沒有要處理。

吳子嘉12日在自己經營的網路節目《董事長開講》中，談論林秉樞可能打了「特權疫苗」的相關事件。有網友問吳子嘉，高嘉瑜跟林秉樞的案子辦到底，兩敗俱傷之餘，對民進黨、蔡政府會有甚麼影響？

這時，同台的國民黨台北市議員徐巧芯表示，現在最大的問題是你們覺得會辦到底嗎？吳子嘉則說，不會辦到底的，且從林秉樞被羈押時還能像開記者會一樣向外放話的過程就可以知道，所有辦案方向就設定在打架，其他延伸性的爆料和弊案通通不辦。

徐巧芯指出，對於有人在節目中恐嚇高嘉瑜這件事情，竟然長達一個多禮拜沒人管，一直到7日自己去警局檢舉、做完筆錄後，案件才轉去內湖分局，台北市警察局才開始要求檢調要求幫忙調查，如果沒有人告發，恐嚇的部分就完全沒有被偵辦。

此外，雖然林秉樞遭押後提出抗告，但高院認為他理性溝通及控制情緒能力不足，具有反覆實施恐嚇危害安全罪傾向，如不羈押恐會再犯，駁回抗告，羈押確定。