胡瓜主持的民視《綜藝大集合訪》日前邀請一群「許久不見」婆婆媽媽、阿公阿嬤等大齡粉絲到攝影棚，他們一見胡瓜就蜂擁而上的抱住他，還有阿婆大喊一早5點就起床，準備要來電視台見看胡瓜，只見婆媽人數眾多，胡瓜搞笑要他們一個一個來，不要一起來，這樣他會「凍未條」此話一出眾人是笑翻了全場。
這群媽媽們特地來到現場就是要與瓜哥來玩遊戲，為了迎接她們製作團隊準備了節目經典單元「魚躍龍門」來讓婆媽拿獎金，婆媽們果然薑是老的辣，直接開口要5千獎金，胡瓜豪氣跟媽媽們說：「保麗龍門倒過來放讓洞口提高，跳得過去給獎金5千元。」沒想到要挑戰的一位65歲媽媽出狠招說：「不然正常放讓我衝過去給我1千就好。」像是菜市場一樣砍價拗優惠。
在所有婆婆媽媽接連失敗後，綜藝大哥胡瓜終於看不下去了，決定來示示範一下魚躍龍門給這些鄉親媽媽們看，但是沒想到瓜哥人是跳過去了，但是保利龍門卻破掉了，婆媽衝上前掰開破掉的保麗龍馬上回應：「你也沒多行啊」，果然傳說中婆媽天不怕地不怕，綜藝大哥胡瓜一樣吐槽。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。