胡瓜「魚躍龍門」失敗。（民視提供）

胡瓜主持的民視《綜藝大集合訪》日前邀請一群「許久不見」婆婆媽媽、阿公阿嬤等大齡粉絲到攝影棚，他們一見胡瓜就蜂擁而上的抱住他，還有阿婆大喊一早5點就起床，準備要來電視台見看胡瓜，只見婆媽人數眾多，胡瓜搞笑要他們一個一個來，不要一起來，這樣他會「凍未條」此話一出眾人是笑翻了全場。

這群媽媽們特地來到現場就是要與瓜哥來玩遊戲，為了迎接她們製作團隊準備了節目經典單元「魚躍龍門」來讓婆媽拿獎金，婆媽們果然薑是老的辣，直接開口要5千獎金，胡瓜豪氣跟媽媽們說：「保麗龍門倒過來放讓洞口提高，跳得過去給獎金5千元。」沒想到要挑戰的一位65歲媽媽出狠招說：「不然正常放讓我衝過去給我1千就好。」像是菜市場一樣砍價拗優惠。

在所有婆婆媽媽接連失敗後，綜藝大哥胡瓜終於看不下去了，決定來示示範一下魚躍龍門給這些鄉親媽媽們看，但是沒想到瓜哥人是跳過去了，但是保利龍門卻破掉了，婆媽衝上前掰開破掉的保麗龍馬上回應：「你也沒多行啊」，果然傳說中婆媽天不怕地不怕，綜藝大哥胡瓜一樣吐槽。