許多人都有一個困擾，衣服明明才剛洗過，卻仍有異味，甚至還越洗越臭？專家揭密，竟然跟水溫有關，若想避免衣服發臭及細菌殘留，最好別再用冷水洗衣；此外，洗衣槽內囤積的髒污也會讓衣服越洗越臭！

家事達人陳映如在《健康2.0》YouTube影片中表示，衣服之所以會臭，可能是有細菌殘留，然後又悶在洗衣機裡面，就會讓味道更明顯，許多人都會想要加更多的抗菌或有香味的洗劑，其實都是治標不治本，要解決根本問題，可以從改變水溫和清洗洗衣槽著手。

陳映如指出，現在新的滾筒式洗衣機幾乎都可以選擇水溫，選擇用30度以上的水溫，洗劑溶解效果較好，可以避免衣服發臭、細菌殘留；40度的水溫可以去除皮脂的油垢，解決汗臭味問題；60度的水溫則可以幫助除菌、殺死塵蟎。

此外，洗衣槽囤積的髒污也是讓衣服發臭的原因之一，由於洗衣槽是潮溼、不見光的密閉空間，容易藏污納垢，洗劑用太多時也會殘留在洗衣槽內，導致發臭。建議可以選擇有自動槽洗功能的洗衣機，在每次洗衣服的同時，自動將洗衣槽沖洗乾淨，有效達到除菌、除臭及防黴的效果。