DAIKIN 2021超級達克盃11日起於台北體育館開打，為期8天的賽事組別相當多元，共吸引2500名熱血羽球迷參與80支羽球隊伍報名，其中企業組、社會組等團體賽成績於本周末揭曉，勝利體育完成企業一般組2連霸，企業推廣組則是由台南北安羽球會館奪冠、沛傑羽球學院第二；社會男子甲組由來玩的隊冠軍、澳根尼A居亞，社會女子組由去年冠軍的富暘體育衛冕成功。

本次DAIKIN超級達克盃團體賽制採三點雙打，每點單局21分不加分，三點總和較高者勝，現場採用最高規格舉辦，設置專業級比賽地墊、線審、電子計分及網路直播等服務，讓選手彷彿置身於國際賽場上，乘著東奧羽球奪下1金1銀的新國球旋風，本屆企業隊報名相當踴躍，包含和泰大金、優乃克、勝利體育、愛迪達羽球、阿默蛋糕、北都汽車、康軒文教、澳根尼橄欖油、臺北捷運、TSUBASA…等知名企業皆派隊參加，足見台灣羽球風氣盛行。

開賽第二天，競爭激烈的企業一般組冠軍戰由勝利體育擊敗優迪實業以及利士國際，順利在三角循環中完成二連霸，勝利體育表示，身為本次達克盃的協辦單位—勝利體育，公司內部平常就有特別安排運動時段，讓同仁們可以使用公司球場，利用時間活動身體、增強羽球技術。勝利體育在去年首屆達克盃就奪得冠軍，在賽前更是有信心可以挑戰連霸，果然今日再次完成奪冠之路，隊員們都非常開心，也期待明年達克盃能再創佳績。