小英之友會霧峰分會12日晚間在霧峰德泰夜市舉辦「疼惜陳柏惟、票投林靜儀立委補選暨反公投說明會」，台北市議員王世堅專程到場為林靜儀拉票。（馮惠宜攝）

小英之友會霧峰分會12日晚間在霧峰德泰夜市舉辦「疼惜陳柏惟、票投林靜儀立委補選暨反公投說明會」林佳龍到場提出第五個不同意。（馮惠宜攝）

小英之友會霧峰分會12日晚間在霧峰德泰夜市舉辦「疼惜陳柏惟、票投林靜儀立委補選暨反公投說明會」，除陳柏惟、林靜儀到場外，前交通部長林佳龍、立委何欣純、台北市議員王世堅等多人都到場全力拚「四個不同意、四號林靜儀」，林佳龍甚也喊出第五個不同意：對中二區補選不同地方派系復辟、黑金勢力以及權錢交易的復辟。

「疼惜陳柏惟、票投林靜儀立委補選暨反公投說明會」這場晚會，不但為民進黨四個不同意公投宣講，也為參加中二選區立委補選的林靜儀進行拉票，小英之友會創會長、國策顧問李茂盛更是全場壓陣，現場吸引700位支持民眾到場。

王世堅首先開場，他說，四個不同意、立委補選票投林靜儀就是投資台灣的未來；市議員曾朝榮則表示，這次補選是媽祖顯靈，市議員林德宇也稱讚林靜儀正派、清流，而何欣純則呼籲從這一票開始，改變選舉文化；陳柏惟說，對手不同意天然氣，也不給燃煤，下一步他們就是核五要放台中，並請大家幫他報仇，選給林靜儀。

林佳龍表示，除了公投四個不同意以外，中二選區補選還有「第五個不同意」，就是不同意地方派系復辟、不同意黑金勢力復辟、不同意權錢交易復辟。他強調，如果讓地方派系繼續掌握政治權利，就是「讓特權拚自己的經濟」。他更說，這次補選不只是陳柏惟的補選、林靜儀的補選，也是他林佳龍的補選。

林靜儀表示，很多霧峰鄉親都跟他說，不公平，霧峰靠山不是海線，為什麼全台灣說中二選區時都說是海線，為什麼所有的建設都在海線不在霧峰，1月9日的補選是要捥回地方的正義，她強調無論公投或是補選都是要找回正義，更說如果自己愛錢，做醫師就好，不用做立委，做醫師看門診也從沒有聲音沙啞。