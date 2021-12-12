尼加拉瓜日前宣布與台灣斷交，歐盟今天回應此案，重申將持續與台灣開展合作與交流。對此，外交部表示，樂見歐盟首度就我國邦交關係公開發聲，外交部也會持續推動與歐盟等理念相近國家發展實質友好關係，並在既有深厚的雙邊及多邊基礎上，加強拓展台灣的國際空間。

歐盟發言人今天就尼加拉瓜與我國斷交一事發表評論指出，歐盟尋求與台灣合作及交往，符合歐盟的利益，台灣在許多方面是歐盟理念相近的夥伴，歐盟將持續支持台灣基於民主、法治和人權的治理體系，以及台灣的開放社會及市場經濟。

外交部副發言人崔靜麟指出，外交部注意到歐盟發言人於12月12日回覆記者提問時表示，知悉尼加拉瓜外交承認自台北轉向北京的決定，並將持續支持台灣。這樣的立場歐盟執委會執行副主席兼數位執委維斯塔哲於10月19日代表歐盟外交暨安全政策高級代表向歐洲議會發表的演說中，也獲得確認。

他說，外交部樂見歐盟首度就我國邦交關係公開發聲，這不僅延續近月來歐盟理事會主席米歇爾、執委會主席馮德萊恩、執行副主席兼數位執委維斯塔哲及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾等歐盟領導階層對台灣的友好立場，也再次彰顯近來國際社會支持民主台灣的力量日益增強，已形成一股重要的國際趨勢。

崔靜麟強調，台灣做為全球的一股良善力量，不會因為威權政體的壓迫而退縮，會持續捍衛民主、法治、保障人權，與民主自由陣營的理念相近夥伴站在一起，共同強化民主夥伴的韌性與團結力量。外交部也會持續推動與歐盟等理念相近國家發展實質友好關係，並在既有深厚的雙邊及多邊基礎上，加強拓展台灣的國際空間。