昔香港一線小生林俊賢過去因演出電視劇《男兒本色》走紅，當時他與梁朝偉、周星馳等男星並列TVB當家小生，還被封為「香港第一美男」，雖然近年較少出現螢光幕前，但仍會透過社群網站分享生活，最近他曬出一段短片卻被指老了許多，釣出他本人大方回應。

林俊賢日前在短影音平台Po出一段的耍帥影片，配文寫下：「抬頭挺胸，走路帶風，步子要穩，眼神要狠」，影片中，他穿著豹紋大衣，露出凶狠眼神，一出場就能感受到他的霸氣，尤其轉身之際，畫面還特意用慢動作播放，令氣場看起來更強大。

林俊賢被指老了不少。（圖／翻攝自抖音）

雖然林俊賢完美演繹「霸氣出場」，但當他一露出正臉時，不少網友認為昔日男神似乎衰老不少，指他滿臉皺紋，並留言驚呼「怎麼突然老成這樣了」、「成這樣了，你看看人家呂良偉」、「現在都快認不出是林俊賢了」、「歲月催人老啊」，不過也有粉絲力挺「優雅地老去，很好」、「雖然說老了，但身材依舊好，人還是從年輕帥到老。自然的就是最好的。」

對於被說老，林俊賢態度反而相當大方，打趣回應：「還是國際標準的青年人，我還可以50公尺自游泳28秒」。事實上，林俊賢雖然61歲了，卻仍保持健壯體態，之前PO過打籃球的影片，不但沒有任何發福跡象，體力也不比年輕人差。