Mini LED趨勢持續向上，產業雙箭頭最吸睛。凱基投顧相中惠特（6706）受惠各LED晶片大廠持續於2021～2023年增加資本支出，股價預期高達320元、給予「買進」投資評等。

惠特日前參加凱基線上論壇，更新營運近況與未來展望，凱基投顧觀察，惠特第三季財報中合約負債為16億元，自第二季的9.4億元大幅提升，來自設備訂金預付款，一般訂金預付款為總價金的30％，顯示需求強勁帶動檢測設備產能大幅擴增，為第四季提供業績向上指引。

惠特經營管理階層預期，設備產能預計第四季起陸續擴增30～40％，代工產能將隨客戶需求擴建，2022年營收可望有雙位數以上成長。

法人說明，惠特受惠於Mini LED趨勢帶動，且雷射加工、LD測試設備出貨增長，預估2021、2022年營收、獲利皆明顯走揚。大型研究機構估算，惠特2021年營運亮眼，每股純益從前年度的5.12元，大增1.7倍、至14.03元，且2022年存有上檔空間，每股純益可望再晉升為16.2元。