台積電（2330）將於16日除息、每股配發2.75元現金股利，共計釋出713億元資金活水，外資看好晶圓代工漲價挹注12月營收、好氣色延續到2022年第一季，加上市場傳出英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）可能拜訪台積電，三喜臨門加持，台積電領軍拉動半導體年末行情有影。

台股現值財報空窗期，也非傳統除權息旺季，因此，權值王台積電本次的季配息堪稱年底壓軸重頭戲。市場向來對台積電除權息行情寄予厚望，台積電改採季季配息以來，也從來沒令市場失望，九次除息均完成填息，其中五次一日填息，最長一次也不過15天；外資圈人士推估，台積電不僅有望強勢填息，先吸引押寶填息資金進場外，外資法人明年1月領到股利後，亦可望把新獲得的資金再投入。

台積電甫公布11月合併營收，儘管改寫歷史第三高，然10、11月合併營收占第四季整體預期達成率65％，似乎稍稍落後。不過，大和資本證券半導體產業分析師徐禕成認為，台積電先前調漲晶圓代工報價，部分將在12月開始生效，研判12月營收將急衝向上，台積電達成第四季營收財測無虞。

外資聯博則分析，從過去幾年經驗看來，台積電10加11月占第四季營收比重正持續下降，不僅如此，就連今年第二季、第三季也出現月營收倒吃甘蔗現象，很可能是因為台積電為了最大限度提高晶圓產量而優化生產流程所致，隨晶圓代工產能短缺、台積電產能利用率滿載，預料12月營收強勁，引領財測達陣。

大和資本進一步說明，台積電的漲價效應自12月開始發酵後，更多將反映在2022年第一季，有助彌補萬一科技產業出現庫存調整時出現的落差，台積電2022年的營運表現，也將比二線晶圓代工廠來得更亮眼且具彈性。大和資本歸納，考量漲價帶來的毛利率擴張利多，台積電2022年淨利年增率將達25％，比營收的年成長22％更為出色。

此外，外電報導，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）將訪台灣、馬來西亞，可望與台積電洽談3奈米晶圓代工等合作事案，儘管未獲兩大公司證實，不過，兩大巨頭除了競爭關係，未來是否更趨緊密，倒是引起市場關注。摩根大通證券認為，台積電3奈米製程將在2022年後半進入量產，蘋果與英特爾即為關鍵客戶。