ABF指標股欣興（3037）股價高檔不墜，近日憑藉優異基本面再度獲外資調升目標價，高盛、摩根大通證券接連出手，最高股價預期攀上350元。

高盛證券發現，欣興不僅享有ABF定價持續走高優勢，還有蘋果產品動能來加持，短線來看，欣興11月營收亮眼，10、11月營收加總超標，中長線方面，受惠ABF內含價值升級，加上蘋果iPhone、MacBook、AR與VR裝置出貨有潛在揚升空間，因而將推測合理股價升至350元，依然是外資最高。

摩根大通證券更是提出三項理由，直接挑明對旗下客戶宣告，現在還不是針對欣興獲利了結的時刻，並調升股價預期：

一、欣興在毛利率擴張時期，股價連動相關性高，因看好2022年上半年毛利率進一步攀升，認為股價還有上檔空間。

二、市場對欣興的獲利預期偏低，有上調空間。

三、欣興在長約保護下，相對其他台系廠商，來自ABF營收比重最高，加上在全球ABF製造商占重要地位，絕對值得與同業享有一致、甚至更高的評價，研判欣興與其他同業的評價差距，短期內就會進一步收縮。