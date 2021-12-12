面板驅動IC領頭羊聯詠（3034）反彈氣勢如虹，成市場最耀眼強勢股代表，花旗環球證券強調聯詠評價吸引力十足，給予「買進」投資評等與700元推測合理股價。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，聯詠依靠第三季財報績優、產業氣氛轉佳、具吸引力的評價與現金殖利率，股價自10月中谷底以來已上漲約四成，顯示市場先前對大尺寸面板驅動IC（DDI）價格壓力擔憂過度。

另一方面，部分外資研究機構如：瑞信、摩根士丹利證券等相繼翻多面板製造商，認為面板報價跌勢縮窄，浮現止穩機會，激勵雙虎股價反彈，對DDI領頭羊聯詠的投資氣氛，亦將持續發揮帶動效用。

針對第四季營運概況，花旗環球認為，聯詠10、11月營收達成率處於正軌，看好營收最終可達成、甚至突破財測上緣的370億元。就投資價值看，基於樂觀派外資2022年每股純益64.7原預期，以及約10％現金殖利率保護，聯詠現在股價僅八倍本益比，花旗環球重申「買進」投資評等，推測合理股價高達700元。