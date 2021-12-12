全台最狂熱的籃球賽事P. LEAGUE+職業籃球聯盟，累積超高人氣，全新賽季台新夢想家捲土重來，先是在聯盟開幕賽逆轉勝臺北富邦勇士，這個周末假期於臺中主場開幕戰「新夥伴挺夢想」主題週，迎戰本季甫加入聯盟的新北國王與上賽季勁敵桃園領航猿，拿下一勝一敗佳績，展現出「無庸置疑」的實力。

台新銀行總經理暨福爾摩沙台新夢想家榮譽領隊尚瑞強12日表示，台新與夢想家在上個賽季首次合作，從季初時表現不盡理想，到最後攜手挺進總冠軍戰，一路展現出永不放棄的精神，努力堅持到最後一刻的態度。打出令球迷為之動容的比賽。

尚瑞強指出，台新夢想家本賽季球員進行大幅的補強，陣容變得更加完整，開季更擊敗上賽季冠軍臺北富邦勇士，打出截然不同的氣勢；而台新金控也在今年加入了新夥伴台新人壽，完備金控版圖，一同展翼高飛。值得一提的是，台新人壽與台新證券也於新球季中成為台新夢想家新的贊助夥伴，與台新銀行共同為籃球付出，誓言要一起拿下隊史首座冠軍獎盃。

台新夢想家今年主場移師到臺中，也是台新銀行冠名贊助球隊的第二年，球隊無論是實力或成績都更上層樓，連臺中新主場規格都大幅提升，開幕戰首週就吸引滿場球迷觀賽。臺中市長盧秀燕也親自到場擔任開球嘉賓，和球迷一同感受台新夢想家主場熱鬧的氣氛。

開幕戰推出「新夥伴挺夢想」主題週活動，現場除了互動體驗遊戲外，也在新球場中設置Richart Life金融生態圈形象攤位，結合Richart Life App活動，讓球迷可以跟攤位拍照打卡之外，還能憑線上優惠券現場換取台新夢想家聯名口罩等多項好禮。而為了讓客戶體驗數位金融，台新更與商戶夥伴創意加推出全台首個販售籃球周邊商品的智能販賣機，球迷可以透過Richart Life開啟台新Pay支付。

此外，因應新賽季開打，台新也特別加碼，於中場時發送合計價值10萬元的10萬點台新Point，兩天共抽出100位幸運兒獲得大獎。台新銀行為幫助球迷減輕看球負擔，新賽季祭出優惠，凡是台新夢想家於主場進行的比賽，刷台新卡購票即享95折優惠；台新夢想家主場周邊商品區購物使用台新卡或台新Pay也享有9折優惠；使用台新Pay綁定@GoGo卡週六消費最高還享6％回饋。