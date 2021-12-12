資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的論文造假，被總統府發言人張惇涵指造謠抹黑，彭文正對張提自訴加重誹謗罪。台北地方法院6日開庭，彭文正的律師張靜當庭聲請傳喚前總統陳水扁作證。對此，國民黨台北市議員游淑慧分析認為，蔡英文學歷真假，比陳水扁學歷更容易證實，這種事到底有甚麼好被教育部保密的？這是很容易證實的東西。

總統府曾於2019年9月23日召開記者會，出示蔡英文在倫敦大學博士論文原稿。（圖/本報資料照片）

游淑慧11日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」分析認為，蔡英文學歷真假，比陳水扁學歷更容易證實，這種事到底有甚麼好被教育部保密的？學歷資料這些都是可以查的，連口試委員的名單都不敢公布，這是很令人費解的，寫過博士論文的人都知道，口試委員名字會放在紙本論文第一頁，且都會親筆簽名。

對於蔡英文團隊回應論文多次改口，游淑慧質疑，一下說要去倫敦政經學院(LSE)，一下說要去倫敦大學查，等到彭文正等人去倫敦大學問，校方卻不說，蔡英文也不講，還下令教育部保密30年，這到底是什麼狀況？

游淑慧並提到，其實早在2019年，林環牆老師就已經提出過一個疑點，就是蔡英文的博士畢業證書，在2010年和2015年之間，就補發了2次，但照校方規定，一個人一生只能補發一次，當時林環牆就質疑，補發件真的是倫敦大學校方補發的嗎？游淑慧質疑，網路上現在有很多製作山寨版畢業證書的商家，3千元一張，連校方鋼印都有。

游淑慧補充說明，以自身經驗為例，政治人物登記參選當天，必須繳交最高學歷正本，並現場勘驗，而蔡英文的選舉公報，都是寫倫敦政經學院的博士，她2010年跟朱立倫競選過一次新北市長，2012年和馬英九又競選過一次總統，等於5年內選了2次總統，畢業證書都還可以不見，游淑慧質疑，難道蔡英文為了這2次選舉，去搞出2張畢業證書？登記參選繳交的畢業證書到底是什麼東西？

對於「論文門」為何吵快3年吵不停？游淑慧直指，其實這件事本來就是很容易證實的事情，蔡英文總統坦蕩蕩把學者們質疑的東西，公布給大家看就好，搞了一齣「東不給西保密」，擺出一副「我就是不給你咬我的態度」，這合理嗎？

針對蔡英文的論文議題，總統府發言人張惇涵曾於11月30日回應稱，總統府仍不厭其煩重申，蔡總統的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，期盼社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。