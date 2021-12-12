維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑的未婚妻莫里斯表示，亞桑傑因為爭取避免由英國引渡到美國的訴訟戰，於10月底發生小中風。

莫里斯（Stella Moris）與亞桑傑育有2個年幼孩子。她說，美國政府10月下旬就阻止他被引渡的判決提出上訴當天，亞桑傑發生小中風。

莫里斯11日在推特發文呼籲：「他（亞桑傑）必須被釋放，就是現在。」

「週日郵報」（Mail on Sunday）報導，這是一次暫時性腦缺血（TIA）發作，即部分大腦的血液供應暫時中斷。

據報導，這場小中風導致50歲的亞桑傑右眼瞼下垂、記憶力減退，並有神經損傷跡象，目前他正服藥治療。

莫里斯說，她擔心這可能導致更嚴重的中風，也不確定亞桑傑的身體狀況是否可以承受引渡程序。「我相信這場曠日廢時的鬥智鬥力…帶來極大壓力，這就是導致亞桑傑在10月27日中風的原因。」

美國希望對亞桑傑進行審判，因為維基解密在2010年公布數千份關於美國在阿富汗和伊拉克戰事的極機密軍事文件。