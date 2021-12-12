中信兄弟今晚舉行慶功宴。（毛琬婷攝）

中信兄弟董事長辜仲諒12日在慶功宴上爆料台鋼獵鷹恐成為中職第6隊，中職會長蔡其昌坦言，不只中華電信，台鋼也是一部分，不過台鋼尚未正式來函，「如果台鋼謝董有正式來詢問，聯盟也會正式公布。」

兄弟暌違11年奪下總冠軍，這是兄弟隊史第8冠也是中信入主球隊首冠，今天舉辦封王遊行暨球迷感恩會後，晚間舉辦慶功宴，董事長辜仲諒在致詞時透露第6隊人選，可能不是外傳的中華電信。

蔡其昌表示，不只中華電信，台鋼只是一部分，但台鋼尚未正式來函向聯盟表達意向，「我們也沒有對外進行意願說明，的確台鋼不只透過辜董來詢問，如果有其他人來詢問，我們也會正式簡報。」

如果以中華電信、台鋼來，中職可能不止第6隊，連第7隊都有可能，蔡其昌說：「我不想讓其他人覺得我是在炒新聞，目前都沒有正式來函，還是會公平、一視同仁，就是可以挑選，希望可以這樣，法案通過後確實有比較市場氛圍樂觀，希望明年可以達成。」