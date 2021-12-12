中國駐世界貿易組織(WTO)大使李成鋼表示，中國在WTO仍將維持「發展中」國家地位，但將會放棄一些針對發展中國家制定的優惠待遇，這對中國的貿易夥伴來說將會產生是個重大轉變。

《路透》報導，作為世界第2大經濟體，中國本周慶祝加入世貿組織（WTO）20周年。在加入世貿組織20年期間，中國取得了顯著的經濟增長，這在很大程度上要歸功於其對全球貿易的參與。

報導說，隨著中國變得越來越富裕，其貿易夥伴─尤其是美國前總統川普─批評中國的發展中國家地位，稱中國獲得本該為窮國提供的優惠待遇是「不公平」的。

中國駐WTO李成鋼在接受《路透》採訪時表示，儘管經濟增長強勁，但由於持續的貧困問題，中國仍然認為自己是一個發展中國家，但中國將在農業和金融服務等「一些領域」尋求剝離。

他說，「我們不會要求特殊與差別待遇(SDT)的空白支票。我們將仔細評估我們的需求」，「在削減漁業補貼以促進全球魚類資源的重大談判中，中國作為一個主要漁業國家，可能會放棄所有此類豁免。」

不過李成鋼拒絕透露，中國將在何時、在何種條件下完全放棄世貿組織規則下的發展中國家地位。

報導表示，美國、澳大利亞和日本在內的世貿組織成員在10月份的一次貿易評估中對中國提出了其他批評，指出中國對國有企業提供補貼，並說這些補貼違反了中國2001年加入世貿組織的條件。

曾參與中國長達15年的入世談判的李成鋼為中國辯護稱，在降低關稅稅率和開放服務業等方面，它已經超越了一些入世標準。「我們將對批評保持開放的態度，但批評應該是合理的，應該是建設性的」。