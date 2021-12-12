【LIVE直播】四大公投決定蘇貞昌去留？ 蔡賴蘇合體民進黨公投說明會｜2021.12.12(民眾離場在1:25:47左右開始)

台灣1218公投不到1周，民進黨12日下午2時在林默娘公園動員3萬人，營造「全台公投最大場」氣勢，蔡英文總統、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌綠營3巨頭齊聚台南進行公投宣講。不過，過程中卻出現蔡英文還在台上演講時，就有許多民眾離開座位要去搭乘遊覽車回家的情況，而此事也在網路上引發網友熱議。

民進黨利用公投前的超級星級天，宣傳重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬進口與公投綁大選4項公投不同意案，綠營3巨頭齊聚登台，蔡英文壓軸登場，向民眾高喊「台灣隊、站出來」。曾擔任台南市長的賴清德登台時受到鄉親熱烈歡呼，他表示這是自己第100場公投宣講，也是見過最大場的公投說明會，感受鄉親的熱情，情不自禁的說很想念大家。

不過，雖然這場公投說明會的場面十分浩大，但在蔡英文登台演講時，卻出現有被動員民眾提早離開的尷尬畫面。此事也在PTT上引發網友熱議，「便當記得」、「趕著吃便當，怕涼了口味差」、「雙主菜便當ㄘ完了，可以回家了」、「這場沒辣妹？」、「便當領完就閃人了，誰會浪費時間聽幹話」、「包遊覽車有包便當嗎」、「便當領完了」、「可悲的台灣選舉」、「管他甚麼民意當選戰打就對了」。