大陸首個國產新冠「特效藥」的研發公司「騰盛博藥」今晚在其官方微信發布消息稱，新的體外嵌合病毒實驗中和數據表明，安巴韋單抗／羅米司韋單抗聯合療法，對Omicron和Delta、及Alpha等變種病毒保持中和活性，已獲得大陸批准使用。

騰盛博藥稱，獨立實驗室的體外嵌合病毒實驗檢測數據表明，Omicron易被安巴韋單抗／羅米司韋單抗聯合療法所中和。雖然安巴韋單抗對抗奧密克戎變異株的活性顯著下降，但羅米司韋單抗並不受Omicron所影響。最終，這一聯合療法保持了對Omicron的中和活性，並驗證了單克隆抗體聯合治療的策略對確保臨床進展高風險患者臨床益處的重要性。具體數據將在不久的將來在科學刊物上進行發表。

早前，大陸首個國產新冠中和抗體聯合療法於8日獲得大陸國家藥監局應急批准。新冠中和抗體藥物因為其較高的有效性被許多人稱為治療新冠的「特效藥」。

大陸首個國產新冠中和抗體聯合療法是由騰盛華創醫藥技術（北京）有限公司開發的新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）組成。

針對目前大家非常關注的Omicron是否會影響藥物的效果，騰盛華創首席執行官羅永慶日前表示，目前全球有4個實驗室正在進行Omicron對新冠病毒中和抗體聯合治療藥物影響的實驗，兩週左右能看到結果，他對藥物的有效性是有信心的。

羅永慶表示，這個中和抗體聯合治療藥物從今年1月到7月的臨床試驗正是變異株全球普遍大流行的時候，從最早的Alpha、Beta、Delta所有變種病毒，這個中和抗體聯合治療藥物都繼續保持活性。