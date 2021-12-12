一名網友在PTT分享自己住「頂樓露台樓中樓」1年多，並列舉5項優點和3項缺點。眾多網友看完屋主的文章，直呼這根本是炫耀文！因為這種房型是超稀少又貴的「夢幻逸品」，還有人直言：「頂樓兩層打通的露台戶缺點應該只有貴而已吧」。

有網友在PTT房板（home-sale）發文，表示去年買了一戶「頂樓露台樓中樓」非夾層屋，是實際兩層但中間有樓梯，規劃樓下：客廳、餐廳、書房、孝親房；樓上：大主臥、客房、露台。

住了一年多，覺得優點：1.夏天公用空間不熱，（其實我這間就算是頂樓那層也還好。）。2.不怕吵。3.小孩跑跳到頂樓層也不會吵到鄰居。4.領域劃分明確，不會互相干擾。5.露台可以烤肉吹風。

缺點：1.室內樓梯佔坪數。2.頂樓有漏水風險，但頂多影響一半空間。3.爬樓梯有點累但可以當運動。

原PO更表示：「優點的2、3點最近覺得很有感，幾週前鄰居才因為腳步聲而吵架，頂樓樓中樓不會被吵，還有一層樓的空間可以跑跳不吵鄰。另外剛好我隔壁都是公共樓梯間 完全沒有鄰居吵的可能」。

眾多鄉民看完直言：「炫耀文」、「豪宅」、「夢幻逸品」、「$$$$$$$$$$$」、「超級稀有物件吧」、「這種房型超讚 通常是建商或地主保留戶」、「頂樓兩層打通的露台戶缺點應該只有貴而已吧」。