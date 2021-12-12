民眾看房買屋考量多，但真的住進去才能一知優劣，有網友發文分享，自己買下「頂樓露台樓中樓」的房型，入住一年多後列出5項優點，不僅沒有悶熱感，更不怕被吵或是影響樓下鄰居。

原PO在PTT的home-sale板發文，表示自己去年買下一戶「頂樓露台樓中樓」的房型，並非夾層屋，實際有兩層空間，樓下是客廳、餐廳、書房、孝親房，樓上則是主臥、客房及露台，以入住一年後的感受，分享這種房型的優缺點。

優點部分，包括夏天公用空間不熱、不怕吵、小孩跑跳到頂樓層也不會吵到鄰居、領域劃分明確互不干擾、露台能烤肉吹風。缺點則有室內樓梯佔坪數、頂樓有漏水風險、爬樓梯有點累。男屋主也補充，「幾週前，鄰居才因為腳步聲而吵架，頂樓樓中樓不會被吵，還有一層樓的空間可以跑跳不吵鄰居」。

貼文引起不少網友留言，大推這種房型是夢幻逸品，「超級稀有物件吧」、「頂樓樓中樓真的不熱、超通風」、「最頂的都集中在一起了」、「聽起來很棒，不吵鄰居推推」、「跟我想買的房型好像喔」。

也有人指出頂樓露台樓中樓的缺點，就是物件少價格高，「我也想買這種，但超稀少又貴」、「超讚的，有聽說有人為了要買那種戶型，在該社區附近租屋」、「這種房型超讚，通常是建商或地主保留戶」。