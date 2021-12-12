反萊豬、公投綁大選、重啟核四及珍愛藻礁等4項公投投票，進入倒數計時。國民黨與秋鬥民團在台北合辦「我同意！YES大遊行！」已聚集超過2.5萬人。民進黨則在台南林默娘公園舉辦「台灣隊站出來－公投宣講台南場」，營造全台公投最大場氣勢，現場宣稱有3萬人。但是當總統蔡英文在演說時，有現場民眾為了趕搭遊覽車提早離場，綠營人士對此竟回應說，這是選舉場合正常的現象。

民進黨在公投宣講台南場」，營造全台公投最大場氣勢，但是根據《聯合報》報導，當蔡總統在台上開講時，有現場民眾為了趕搭遊覽車回家，提前離場。有綠營人士卻回應說，這是選舉場合正常的現象，為了避免活動結束後出現塞車，及考慮到時程等問題，都會讓遠地的人先走。

民進黨在台南林默娘公園營造「全台公投最大場」氣勢，總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌綠營3巨頭齊聚。蔡英文針對4項公投一一反駁，蔡英文表示，重啟核四，對台灣來說是非常危險的事；停建三接，會阻礙台灣能源轉型及經濟發展；反美豬進口，傷害台灣全球布局；公投綁大選，會影響台灣民主品質。這4個公投案若破滅，代表一個很深層的訊息，就是台灣不能亂，要穩穩地前進。

副總統賴清德表示，台南這場公投說明會，是他參加的第100場說明會。並強調這4個公投案，已紛擾逾20年，大家不能再內鬥、內耗，要團結站出來投下不同意。

網友回應說，「『綠營：選舉正常現象』？老大在上面賣力演出時，應該是活動的最高潮，怎會是常態？」、「這是選舉？選總統？」還有人感嘆說，「民進黨啊！從疫苗到現在真是一團亂。」