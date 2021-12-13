老礦工享用豐盛大餐。（黃子明攝）

老礦工延續以往互助精神，互相遞送茶水。（黃子明攝）

退休後第15度回娘家相聚，大家不忘自拍留影。（黃子明攝）

新平溪煤礦博物園區現任董事長龔俊逸（左）延續父親龔詠滄的遺願，繼續與老員工每年一次的約定。（黃子明攝）

從事採礦26年的吳添源（右）與同在另一礦場工作的妻子（左）帶著兒孫參加回娘家活動。（黃子明攝）

2018年在新平溪煤礦參與封坑歷史時刻的老礦工周朝南走過整煤場遺址。（黃子明攝）

台灣最後封坑的新平溪煤礦整煤場12日舉行一場特別的聚會，一群台灣末代礦工及眷屬一起回到他們當年賴以生計的場區，一起共度沒有當年辛苦又危險的一天，這已是他們的15次參加「礦工回娘家」活動，新平溪煤礦博物園區現任董事長龔俊逸延續父親龔詠滄的遺願，繼續與老員工每年一次的約定。

今天的「礦工回娘家」除了老礦工的敘舊，同時與締約為友好館的日本田川市石炭歷史博物館視訊連線，日方人員因疫情取消今年來台計畫，活動中同時邀請參與礦業文史研究的學者團隊報告成果，作東的龔俊逸也向老礦工說明未來發展構想，讓關心礦業文化保存的老員工了解，這片曾度過青春歲月的場域將來仍將延續他們的精神，對於父親留下的這片工業遺址，龔俊逸希望與文化部文化資產局、新北市政府等合作，結合百年歷史的平溪鐵道、天燈及北部礦業遺址等在地資產，共同開創礦鄉文化與祈福文化兩大文資主軸，帶動地方產業轉型、深化與升級。

位於新北市平溪區十分寮的新平溪煤礦，在1997年停止開採，但當時董事長龔詠滄為保存台灣煤礦文化，2003年成立了台灣灣煤礦博物館（新平溪煤礦博物園區前身），同年並獲當時文建會訂為地方文化館，不過龔詠滄仍力保採礦權，2008年一度復採， 2011年甚至復舊至生産煤面，不過終究敵不過國際煤價走跌趨勢，最後放棄重啟生產計畫，並在2018年正式封坑，2019年礦權收回，終結台灣自1876年清朝在基隆八斗子的第一個官營煤礦以來的採煤歷史。