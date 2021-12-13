資深藝人司馬玉嬌，年輕時相貌清秀，成為楊麗花歌仔戲團的當家花旦，主持長壽節目《天天開心》更將事業攀向巔峰，雖然演藝之路走的順遂，但愛情路卻是坎坷難行，不僅婚姻與前夫「二結二離」，還替他揹下積欠的500萬債務，淡出螢光幕許久的她，更一度傳出靠領老人年金度日。

司馬玉嬌自幼家境不算寬裕，國小畢業後便四處打零工，1天工作12個小時，只能賺取12元的微薄薪水，14歲時在長輩推薦下演出電影《八美圖》，並以「司馬玉嬌」為藝名出道，亮眼外型讓她迅速走紅，不僅接連拍攝多部電影，還被楊麗花相中加入歌仔戲團，成為知名花旦，更參與多檔高收視率的八點檔演出，知名度水漲船高的她，獲邀加入綜藝節目《天天開心》主持群，一主持就長達14年之久，在當年創下超高收視率，尤其節目結束時，一句「30分鐘咻一下就過去了，又要跟你講再見囉」，也成為觀眾耳熟能詳的經典台詞，不過事業達顛峰之際，卻選擇走入家庭淡出螢光幕。

司馬玉嬌主持《天天開心》長達14年，在當年創下超高收視率。（圖／中時資料照）

司馬玉嬌雖事業得意，但婚姻卻不順遂，先是前夫出軌離婚，不過前夫要投入政壇參選國代，為了維護良好形象，兩人決定破鏡重圓2度結婚，後來前夫國代沒選上後，不僅頻頻傳出外遇，甚至有「小四、小五」存在，讓她徹底心死決定離婚，不過念在兩人曾是夫妻的情分上，扛下前夫欠下的百萬債務，單身後的她由於獨自撫養2名幼子，又遭遇母親驟逝，為此一度罹患憂鬱症，終日借酒澆愁的她，因此摔傷在左臉留下5公分疤痕，好在靠著兒子扶持，才重新振作復出演藝圈，更不忘積極從事公益活動。

司馬玉嬌曾與前夫「二結二離」。（圖／中時資料照）

司馬玉嬌之前傳出久未工作零收入，對此，她表示有領老人年金，加上兒子每個月會各給她3000元孝親費，因此生活沒有問題，去年到今年上半年都在某園區演唱的她，在疫情趨緩重新開放後，將跟所有藝人再次重新登台，對此，她表示可以開心唱歌與歌迷互動就相當開心，如今看待事情心境寬廣許多後，強調在經歷風雨後，學會更加愛惜自己。