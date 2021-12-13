基隆警方費了兩個小時才挖出被害人屍體。（中時資料照／羅忠偉攝）

2001年5月，基隆發生一起驚人割喉命案，起因竟然是死者一句「縱慾過度，造成性無能，老婆會跑掉」惹殺機...

2001年5月19日，家住基隆市的60歲化粧品直銷商邱妙寬離奇失蹤，鄭姓女友因找不到人，22日至邱住處，驚見屋內有血跡，急忙向警方報案找人。

警方勘查邱家，發現屋內有四處擦拭後殘留的噴濺血跡，懷疑邱男已遭不測。警方調閱邱家的大樓監視器，查出邱失蹤當天，水電工闕和順曾經多次進出邱家，鎖定闕涉案，前往闕男住處搜索，找到2台沾有血跡的邱家除溼機，及正在清洗的邱男沾血長褲。

闕男到案後，原本僅坦承棄屍，否認殺人，辯稱是邱男自己跌倒死亡，他害怕才清洗血跡，並和有智能障礙的弟弟一起用棉被包裹屍體，騎機車棄屍，但警方依據邱家天花板都有噴濺血跡等相關跡證，研判邱不可能是跌倒死亡。

經警方深入調查，發現闕男與邱是登山結識的山友，闕男曾多次至邱家修理水電，2001年5月19日上午，闕男至邱家換裝日光燈管，下午再赴邱家修理熱水器。其間2人在陽台置物間閒談時，因邱說闕「縱慾過度，造成性無能，老婆會跑掉」，還好意要拿藥給闕吃，令闕不悅，闕氣憤之餘，以木梯橫棍擊傷邱頭部，2人發生爭吵。

闕男一氣之下，跑到邱家廚房拿菜刀，邱見情形不對，欲逃往屋外求救，卻不幸在大門口前被闕追上，闕男自邱背後，以菜刀對邱割喉，邱當場死亡。闕男見邱死亡後，順手偷走邱手上的勞力士金錶，並換穿邱的乾淨衣服離去。

當天晚間，闕食髓知味，又利用重返邱家清理血跡機會，竊走邱家2台除濕機，載運回家藏放；之後闕男還帶妻小共同騎車至當鋪，將邱的勞力士金錶典當4萬5000元。

闕男唯恐殺人一事東窗事發，當天深夜找重度智障的弟弟騎乘機車再到邱家，2人以床單包裹邱屍體後，載運至基隆早起會山區對面擋土牆下草叢丟棄。翌日闕男重回棄屍處，以自備的圓鍬、鋤頭等工具就地埋藏邱屍體。

基隆地院一審依殺人、遺棄屍體等罪判闕男17年有期徒刑，案經上訴，台灣高等法院二審改判闕男無期徒刑，?奪公權終身。之後最高法院駁回上訴，闕男獲判無期徒刑確定。而闕男經羈押、服刑20年後，已於今年5月間獲准假釋出獄。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。