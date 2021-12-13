根據研究，人類的腦細胞活性在20歲左右來到顛峰，接著隨著年齡增長，大腦內部的神經傳導物質乙醯膽鹼和促進腦細胞活化的營養素，都會逐漸減少。功能腦神經專家李政家博士指出，「身體出現任何情緒或病痛，大腦都會先知道；不只如此，絕大多數的疾病，會從大腦變弱、退化、失能等隱而不顯的蛛絲馬跡中看出端倪。」因此，在超高齡社會來臨之際，養護身體健康的同時，務必強化並維持腦力，才能期待有尊嚴而行動自如的健康餘命。

●健康腦 必備4要素

想要讓大腦不隨年齡弱化，盡量維持其活化年限，下列4要素最好能牢記並實踐：

1.強化腦細胞粒線體 排除干擾

粒線體提供腦細胞活動所需能量，但電磁波與藍光、環境荷爾蒙、加工食品等，都會直接影響粒線體產生能量的效率。李政家博士建議，日常要多接觸大自然和陽光、控制3C使用時間、注意挑選品質優良的生活用品，盡量抵銷科技與環境對大腦細胞的直接傷害。

2.提供大腦神經足夠養分

李政家博士強調，大腦所需的主要基本養分是氧氣和葡萄糖，而大腦細胞膜主要由油脂組成，足量攝取優質油脂，就能強化大腦細胞連結，讓頭腦不「生鏽」。

3.持續給予刺激活化

大腦的運作必須透過持續不斷的外界刺激，讓各種身體感官接受大量訊息後，傳遞到大腦，進行整合再做出適當反應。因此給予更多元頻繁而具挑戰性的刺激，越能活化腦力。

4.充足優質睡眠 讓大腦關機→重啟

失智症權威劉秀枝醫師指出，睡眠是大腦清除廢棄物的最佳時間點，「近期醫學研究發現，睡眠障礙不僅是阿茲海默症的精神行為症狀之一，有些患者在發生失智症之前幾年，就開始出現睡眠問題，因而推論：睡眠障礙可能是失智症的先驅症狀，甚至是危險因子之一。」

●活化腦力 15個做得到的日常方法

劉秀枝醫師強調，怕流失腦力而失智，「日常多閱讀、多動腦、多遊山玩水、歡聚共餐，就能防失智。」下列綜合專家學者建議的15項生活習慣，可做為日常實踐腦力活動的參考：

（資料來源／飛松省三《十五個活化大腦的好習慣》遠流出版、長庚科大高齡健康照護團隊《健康老化》 圖/中時新聞網陳友齡製圖）

日本腦研臨床神經生理學教授飛松省三解釋，像是運動搭配動腦的「雙重訓練任務」，舉例來說，可以一邊使用跑步機或做上下踏臺運動時，一邊從100不斷減7、做系列減七法計算；或是2到3人一組，一邊跑步，一邊玩文字接龍，都能鍛鍊感官與頭腦的協調能力。

除此之外，確實清潔口腔與牙齒，非常重要卻常被忽略。一項發表在《科學進展》上的研究表明，口腔細菌可以從口腔移動到大腦，釋放出稱為牙齦蛋白酶的物質，可以破壞神經細胞，進而導致記憶力減退，最終導致失智症。

大腦「用進廢退」，因此想要年齡增長，腦力卻不隨著弱化，就要謹記：「大腦越用越靈光」的準則。劉秀枝醫師提醒，像是旅行能增加多元認知，運動能帶來健康長壽；平日多動腦、多活動、多做家事、多與人互動，絕對可以降低失智風險！