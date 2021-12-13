軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）表示，由於下一代戰略轟炸機B-21造價高昂，為增加該計畫的效益，有意為該型機配備無人僚機。

肯達爾在軍事媒體「Defense One」舉辦的「展望2022」（Outlook 2022）線上活動中表示，B-21是一款「非常昂貴的飛機」，故除了機體本身提供的航程與酬載之外，美國空軍還希望為B-21添加更多能力，包括能與其共同運作的無人戰機。

肯達爾指出，他不會說要無人機隨時「陪」在B-21身邊，因為相關戰術仍有大量需要討論的地方，但美國空軍將評估如何將上述兩款飛機整合進同一作戰網路中，並讓B-21飛行員能夠進行控制。他還強調，這並非僅具備實驗性質的技術展示計畫，而是有意納入正式量產的新武器系統。

「Breaking Defense」指出，肯達爾提到無人機不會「陪」在B-21身邊，可能代表其不具備同等級的匿蹤能力或航程，故不會在B-21深入敵方領土時提供協助，但相關細節仍太少，不僅未闡述該無人機的性能或任務，也沒有提到預期採購數量或計畫的經費需求。

肯達爾先前才告訴美國媒體「Politico」，稱美國空軍將於2022年2月發布的2023財年國防預算需求中，為2款新型無人機尋求資金，並強調其將與F-22和F-35等5代戰機、F-22的後繼者「下一代空中優勢」（NGAD）系統，以及B-21搭配使用。

美國空軍預計採購至少100架B-21，首機正於加州棕櫚谷（Palmdale）的美國空軍第42號廠區（Air Force Plant 42）進行製造，有望於2022年展開首飛。不過肯達爾表示，就算B-21問世，其保密程度仍將如同以往：「我們可不想讓敵人在這方面搶佔先機。」