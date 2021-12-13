低卡飲食相當受歡迎，且在減重上能取得一定成效。然而，嚴格的熱量限制影響人體的不只體重，也會帶來生理、免疫反應、代謝與腸道健康的劇烈反應。

近期關於人體腸道廣大微生物群的研究皆指出，微生物在調節人類健康方面扮演要角，以至於有些人將腸道稱之為「第二個腦」。維持微生物健康平衡對代謝、心理健康、對疾病的免疫反應，與藥物反應都非常重要。

●低卡飲食影響腸道微生物菌相

最近發布在《Nature》的一項研究中，探討低卡飲食對腸道微生物組成的影響。研究中，停經後有肥胖或過重的婦女將執行12週的低卡流質飲食，而後再進行4週的恢復期，並與正常飲食的婦女比較。一如預期，低卡飲食減輕受試者13% 的體重。

加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco）與柏林醫學院（Universitätsmedizin Berlin）的科學家們觀察低卡飲食與正常飲食組中，二者腸道微生物組成與活動的差異。結果發現低卡飲食組的腸道菌總量降低，且腸道菌組成略有改變，因為低卡飲食造成分解肝醣的細菌增加，而利用植物多醣的細菌減少。

●腸道菌移植 困難梭狀桿菌是減重關鍵？

若將受試者在執行低卡飲食前（下稱 Pre-diet）與執行後（下稱 Post-diet）的腸道微生物，分別移植到正常飲食且無菌的小鼠上，相比前者，擁有 Post-Diet 腸道菌的小鼠，所減輕的體重較多。這樣的結果顯示，腸道微生物組成的改變跟減重有相關聯。

在對以上兩種小鼠的腸道微生物進行定序之後，在擁有 Post-diet 腸道菌的小鼠中發現一種會引起發炎與結腸癌的病原菌——困難梭狀桿菌（Clostridium difficile）的數量增加。

眾所周知，困難梭狀桿菌可以代謝脂肪，且該菌數量越多，越有可能引起發炎與腹瀉。然而，這批擁有 Post-diet 腸道菌的小鼠，腸道困難梭狀桿菌的濃度雖高，卻沒有出現明顯的發炎現象，這顯示困難梭狀桿菌在代謝脂肪上大有影響。

●微生物應用在減重上還言之過早

儘管這的確是有趣的發現，但作者對於結論仍持保留態度。加州大學舊金山分校微生物與免疫學副教授，同時也是本次研究發布的共同作者 Peter Turnbaugh 博士說道：「簡單來說，我們絕對不鼓勵使用困難梭狀桿菌作為一個新的減重方法。光是在生物學上就有很多待解之謎。」釐清長期熱量赤字的影響，及困難梭狀桿菌濃度與發炎反應的關係，還有漫漫長路要走。

這項研究顯示，不僅只熱量管理能影響減重，腸道微生物也能為體重帶來增減。未來將著眼在哪一個腸道菌種才是真正主導減重，並期望能應用在臨床上，透過置換腸道菌來幫助患者達到更好的減重效果。