星座專家唐綺陽分析12/13～12/19星座運勢，本周木星在水瓶衝刺，會帶動水瓶能量，造成人潮湧現、網購興盛，掌握眾人聚集之處，就能引領潮流。12/13晚上6點火星進射手，在此之前火星衝刺中，要多多克制脾氣並注意安全，火星進射手後會帶來新一波火星能量，讓大家比較樂觀，但要注意不能過度樂觀，以免承諾做不到的事，造成後續麻煩，這段時間高知識者、大師的見解會受矚目，有機會火紅。

12/14凌晨水星進摩羯，長輩議題成為焦點，社會大眾更加監督上層機關和政府機構，同時帶領我們更關心底層族群。12/19起金星逆行，將會逆行到明年1/29，帶領我們反思和摩羯有關的議題，大家開始思考老一輩的價值，想要經營「老」的市場，深思如何面對老去，老的名人、老的明星如何活出老的風采，這些議題都會受到矚目。

重要星象：木星水瓶衝刺，火星進射手，水星進摩羯，金星逆行

【工作注意：巨蟹、獅子、處女、天秤】

巨蟹：積極準備與防範，避免出錯狀況連連

獅子：有翻篇的機會，勇敢一點別放棄

處女：溝通時應往大方向，別太著墨小細節

天秤：擔任公平的仲裁者，多方協調溝通

【桃花注意：雙子、天蠍、射手、雙魚】

雙子：稍微賣萌示弱，更能贏得桃花

天蠍：魅力大爆發，多做能增加自信的事

射手：處處受人欣賞，還是要好好去經營

雙魚：柔弱的形象要維持好，避免嚇到對方

【財運注意：白羊、水瓶】

白羊：理財要從長計議，別一意孤行

水瓶：財運強強聯手，帶來不錯的效益

【健康注意：金牛、摩羯】

金牛：要提起精神，多多鍛鍊自己

摩羯：努力過度身心俱疲，要好好休息