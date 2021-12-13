劉姓婦人74歲，長期以來有雙腿腫脹的困擾，但沒有積極治療，直到半年前發現雙腿不對稱腫脹且沒消腫，不過，檢查發現心、肝、腎皆無異狀，也沒有靜脈血栓等狀況，之後服用利尿劑、抗凝血劑也都無解，之後出現小腿脹痛及色素沉澱再度就醫，經靜脈攝影、血管內超音波等檢查發現，竟然是「髂靜脈壓迫」症候群。

●髂靜脈壓迫原因包括年齡、後天因素及先天性疾病造成

國泰醫院心血管中心主治醫師張嘉修表示，因為劉姓婦人較年長，體重也偏重，髂動脈會變硬，加上骨盆前傾，使得骨盆腔空間變小，而髂靜脈受到前方髂動脈和後方骨盆壓迫所致，血液回流至心臟產生障礙，造成腿部腫脹等病徵。所幸經接受氣球擴張和導管置入自膨式靜脈支架治療之後，雙腿皆已經消腫。

常見的靜脈壓迫有上腔靜脈壓迫及髂靜脈壓迫，上腔靜脈壓迫的原因有9成是腫瘤造成，而髂靜脈壓迫的原因有年齡、後天因素及先天性疾病造成，常好發於50歲以上年長女性、活動力旺盛的年輕男性、孕婦及膀胱疾病、腫瘤、先天異位腎臟等患者。

●髂靜脈壓迫的發生率約20%

張嘉修指出，髂靜脈壓迫的發生率約20%，輕度的靜脈受壓，不會出現症狀；但髂靜脈若長期受到嚴重壓迫，會造成靜脈血液回流障礙和下肢靜脈壓力升高，有2%~5%的患者會出現臨床症狀，輕則下肢水腫脹痛、色素沉著，重則皮膚潰瘍或併發靜脈血栓，甚至有時會造成男性精索靜脈曲張和不育。

髂靜脈壓迫症候群在臨床上很容易被忽視且不易診斷，在國內外報導的病例絕大多數都是在治療靜脈血栓時被發現的，但對於非血栓性的髂靜脈壓迫現象，因診斷不易尤其應小心注意。

(示意圖/常春月刊提供)

●氣球擴張和置放自膨式靜脈支架為治療主流方式

張嘉修進一步說明，目前最可靠的診斷方法有下肢靜脈攝影及血管內超音波檢查。其中血管內超音波檢查是近年開始發展的技術，對於確定病灶原因、評估是否合併血栓及血管內治療的位置等很有幫助。

症狀較輕微的病人，建議抬高患肢，避免長時間久坐或久站，或穿減壓彈性襪；對於症狀嚴重的病人，過去多採取手術治療，但治療成效大都不盡理想。近年來導管技術發達，可在病灶處行氣球擴張和置放自膨式靜脈支架，不僅傷口小、復原快，也有顯著的成效。