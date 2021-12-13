抗生素的發現拯救無數生命，卻也帶來新的危機！抗生素的濫用養出了「超級細菌」，甚至讓人類在未來面臨無藥可醫的窘境。對此，24位來自不同學院的中正大學學生利用合成生物學，設計一款能對抗超級細菌的抗菌敷料，用物理穿透的方式殺菌，傷口癒合的同時也能避免產生抗藥性。

●三層複合敷料 雙效合一殺死超級細菌

目前慢性傷口、醫療院所最常見的超級細菌就是耐藥性金黃葡萄球菌，會造成皮膚和傷口感染，嚴重時可能引發敗血症甚至死亡，因此讓團隊興起抗菌敷料的念頭。

中正團隊採用三層複合敷料來設計產品，除了外層的PU膜保護傷口，中間層也選用幾丁聚醣、藻酸鹽材質，提高吸收滲液效果，以及最內層採用膠原蛋白讓傷口更好癒合；其中，最特別的是，在最內層加入了「抗菌肽」和「穿透肽」，利用雙效合一的方式殺死超級細菌。

●物理方式殺菌 殺菌效果加倍

有些抗生素是藉由與細菌上的受體蛋白質結合，讓細菌無法生長，但也容易讓細菌突變新的受體，擋掉抗生素的攻擊。而由中正團隊合成的抗菌敷料，其中的「抗菌肽」能直接破壞傷口表層的細菌細胞，而為了解決另外寄宿在人體細胞的細菌，更派出有穿透細胞功能的「穿透肽」，載送抗菌肽一同出擊，內外夾擊將躲在細胞裡的細菌一網打盡，讓殺菌效果加倍。

●有效殺死90%細菌且副作用低 造福高齡、免疫力低下族群

目前中正團隊研發的抗菌敷料，經過抑菌最小濃度測試後，能有效殺死90%的細菌。此外，比起市面上容易產生過敏反應的銀離子敷料，中正團隊研發的抗菌敷料較不會有副作用，未來更可望改良成海綿、凝膠等形態，提供更多元的治療方式，幫助容易有慢性傷口的高齡者、免疫力低下族群等。