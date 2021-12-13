31歲「韓劇女王」朴信惠上(11)月底傳喜訊，將於明年1月嫁給交往4年的男友崔泰俊，並證實已經懷孕要「帶球嫁」，雙喜臨門獲各界祝福；朴信惠前(11)日在宣布結婚後首次更新IG，絕美外貌雪白肌膚令網友紛讚「最美孕婦」；她也曬出爸爸買的國民美食「糖餅」，有粉絲打趣說：「吃著糖餅做胎教」。

朴信惠日前(11)日在IG寫道：「頭髮留長了好多啊。」只見照片中朴信惠頂著烏黑秀髮，一隻手托住巴掌小臉，水汪汪大眼無辜地看向鏡頭的萌樣，牛奶肌膚白裡透紅教人驚艷，這也是她宣布結婚後首次發布的IG動態，令網友紛紛按讚留言「最美孕婦」、「狀態實在太好」、「根本是天國才會有的美貌」。

朴信惠在2017年與崔泰俊交往後，隔年火速認愛，當時也是朴信惠出道15年來首次公開戀情，兩人對於戀情十分低調，雖然已經認愛但皆未公開放閃，不過私下的互動仍非常甜蜜；雖然中間歷經男方入伍服役的波折，但絲毫不影響小倆口之間的感情，如今這段戀愛終於修成正果，讓不少粉絲備感欣慰。

另外，朴信惠也在IG限時動態炫耀爸爸買給她的點心，表示：「今年冬天，我們爸爸買給我的第一個糖餅。」附上多個愛心貼圖，待嫁好心情再不隱藏，網友也開玩笑說：「吃著糖餅做胎教。」粉絲持續祝福：「好久沒看到姐姐了」、「最美孕婦希望一切順利」、「姐姐還是最漂亮的好想你」。

朴信惠曬出爸爸買給她的糖餅，還加上許多可愛的貼圖。（截自朴信惠IG）

朴信惠上次更新美照已是八週前，只見她在起火的烤肉架前張開雙手，似乎已經準備好擁抱幸福，並寫道：「願我愛的人永遠健康快樂，願你不被消極思想的人傷害，願我愛的人都充滿笑容，願你的願望和願望成真。」