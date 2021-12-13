大陸綜藝節目《追光吧2》近日熱播最新集數，「哥哥」張衛健再次扮演他昔日的經典角色「孫悟空」，甫出場便讓台下嘉賓和觀眾震驚不已，因為現年56歲的張衛健，扮起這個20年前演過的角色 (2001年拍攝)，竟然零違和感，歲月彷彿沒有在他臉上留下痕跡，網民紛讚：「帥到掉渣！」

張衛健在《追光吧2》再扮「孫悟空」，在台上的他狀態絕佳風采依舊。（圖／翻攝自微博）

張衛健在《追光吧2》再扮「孫悟空」，在台上的他狀態絕佳風采依舊，當他唸起經典對白並演唱該劇主題曲時，即時勾起了觀眾們的集體回憶，網民紛紛留言並引用張衛健演的孫悟空金句來大讚他：「帥到掉渣！」而「#張衛健再扮孫悟空」更登上了多個熱搜榜。

張衛健在《西遊記》的孫悟空讓人印象深刻。（圖／翻攝自百度百科）

《追光吧！》最近邀請共21名男藝人參與，其中一位就是好久不見的張衛健，他頂著招牌光頭，臉上隱約多了歲月痕跡，但渾身散發熟男魅力，個性一樣活潑愛耍寶，一下自稱韋小寶，一下自稱方世玉，全部都是他過往演過的角色，勾起回憶並炒熱台下觀眾氣氛，並沒有因為離開舞台2年而生澀。

港星張衛健曾紅遍兩岸三地。（圖／微博@追光吧！）

張衛健在某段表演中深情獻唱，開唱前他閃著淚光哽咽說：「曾經在我的眼裡，只有事業、愛情、家庭、朋友，我以為我只要擁有這些，我就是擁有了一切，直到有一天我心愛的人永遠地離開了我，我才猛然地發現，怎麼一直以來最重要的健康，我看得那麼必然呢？」真摯感性的演出賺了不少觀眾淚水。

張衛健3年前曾經歷喪弟之痛。（圖／中時資料照片）

張衛健的家人近年來不斷出意外，太太張茜懷胎8月不幸流產，媽媽在尖沙嘴洲際酒店泳池溺水昏迷，2018年二弟在家暴斃；他自己也背上債務走投無路，當年想都沒想開給他一張支票的是劉德華，並贈他良言一句：「學到的就是要教人，賺到的就是要給人。」張衛健以這句話勉勵自己，也成為他東山再起的動力。