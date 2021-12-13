為了解決全球晶片荒，拜登政府扶植本土晶片製造，包括台積電、三星與英特爾等半導體大廠都計畫在美國興建新晶圓廠，但外媒披露，美國半導體製造業面臨嚴重人才短缺問題，預計高科技員工缺口高達7萬，也為美國半導體產業帶來超大隱憂。

科技媒體《VentureBeat》報導，據Eightfold AI的研究顯示，美國要增加全球晶圓廠約5.5%產量，相當於擴增18至20座晶圓廠，依此估算，人力缺口大約 7萬到9萬萬人。為了迎接這個機會，美國必需增加約50%的勞動力，然而目前技術人員匱乏，已威脅美國重振半導體製造的能力。

研究指出，美國半導體產業急需三種人才，包括生產工程（製程工程師、系統整合工程師、良率分析工程師和品質工程師）、後勤支援，以及生產運營。

該報告提供兩種解決方案，以紓解當前人才荒，一是、重新培訓並提升現有員工的技能；二是、招聘有潛力的人員，大幅擴增人才庫。

報告分析，過去20年，美國晶片業過度仰賴外包（透過委外代工），導致人才庫和相關專業知識長期缺乏。

美國政府為了強化本土供應鏈，降低對外國半導體產業依賴，通過520億美元的晶片補助法案，吸引全球半導體大廠到美國設廠，並提升國內廠商的晶片產量。美國商務部長日前坦言，國會到明年才會通過該「晶片法案」（CHIPS Act），消息傳出後，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）隨即投書媒體，向國會喊話盡快通過該法案。