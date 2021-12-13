11月上市櫃營收全數公布，在台股即將突破歷史新高之前，也許可以藉由營收的成長，尋找到下一波的主流類股，在此之前，先給大家一個觀念，營收成長的股票，不一定會漲，而營收下跌的股票，也不見得一定會跌，例如中鋼股價跌破35元的支撐線後，連續幾個月營收不斷創新高，股價也無法回到35元壓力線之上，因此我們應該將營收成長視為「利多」、營收衰退視為「利空」，正常來講，利多就是要漲、利空就是會跌，如果出現利多不漲，可能股價早已反應，也就是所謂「利多出盡」，未來股價繼續上漲機率低；反之，如果利空不跌，可能是股價早已下跌，先行反應，未來股價反轉機率高。

股價能順利反應利多，通常都是趨勢向上的股票，可以判斷多、空的工具非常多，這邊建議可以簡單使用MACD指標，只要MACD指標在多、空分界線0軸之上，就視為多頭走勢。但部分公司由於成本太高，即使營收成長，稅後淨利依然賠錢，股市處於相對高檔，因此建議投資有獲利的公司，可以降低風險，依據以下三個條件，選出有可能成為下一波主流的股票。

一、11月營收年成長雙位數以上

二、MACD在多、空分界線0軸之上

三、近三季每股盈餘均大於0（有賺錢）

◆至上為半導體通路商，主要代理三星NAND、DRAM，記憶體占營收七成以上，受惠於手機、伺服需求，預估今年EPS：7元、殖利率6.4％，11月營收月增73.1％、年增48.12％，技術面跳空突破前波壓力線45元後，股價緩步向上，準備挑戰歷史新高。

◆中美晶為國內最大的3-12吋晶圓材料供應商，台灣第三代半導體發展受制於碳化矽（SiC）基板的短缺，一直仍無法進入規模量產的大鳴大放階段，旗下子公司環球晶6吋SiC磊晶基板持續擴大產能，此外，中美晶私募美國新創GaN氮化鎵元件廠Transphorm，未來將代理 GaN 全產品線的銷售，上下游整合跨足第三代半導體產業，預估全年EPS12.3元，本益比16倍、殖利率4.35％，11月營收月增5.3％、年增20.8％，股價回測200元整數關卡後，震盪走高，準備再創波段新高。

◆元太為電子紙薄膜電晶體顯示器製造商，長時間觀看不易造成視覺疲勞電子書閱讀器，持續發展新的需求與應用，帶動電子紙需求不斷向上提升，其中疫情反反覆覆，商家都盡量朝自動發展，帶動電子標籤持續成長。元太11月營收再創新高，月增7.6％、年增38.19％，Q3每股盈餘年增49.14％，預估今年全年獲利可達4.5元左右，股價突破125元後，穩定向上墊高，短期內續漲機率高。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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