以色列今天宣布，因擔憂變異株Omicron擴散，決定把英國、丹麥與比利時列入禁止以色列人前往的「紅色」名單。

路透社報導，以色列衛生部門高層表示，針對這歐洲3國採取的防疫管制將從15日起生效。

為遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，以色列已禁止外籍人士入境，並下令自海外返國的民眾必須自主隔離3至7天。

以色列衛生部公衛司司長歐若普瑞斯（Sharon Alroy-Preis）表示，由於Omicron在英國、丹麥與比利時明顯擴散，因此這3國將列入禁止民眾前往的名單。

自從南非發現Omicron以來，約莫50國當中主要是非洲國家，被以色列列入「紅色」名單。

以色列衛生部門官員表示，境內已發現55個Omicron確診病例。這個位於中東的國家持續積極推動疫苗接種計畫，同時評估執行更嚴格的強制戴口罩。（譯者：曹宇帆）1101213