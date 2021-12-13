美國白宮首席防疫專家佛奇今天說，施打3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗堪稱「最佳防護」，但注射兩劑BNT與莫德納或者1劑嬌生疫苗，仍是美國政府界定的完整接種。

路透社報導，佛奇（Anthony Fauci）接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問表示，

衛生部門官員將持續評估官方界定該具備哪些條件。

主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）問佛奇，是否施打3劑疫苗可能成為防護新標準，他說：「嗯，我的確認為，這會是最佳防護。」

佛奇說：「就官方要求而言，目前仍是兩劑mRNA疫苗（莫德納或BNT）與1劑嬌生（J&J）的疫苗，不過我認為若你注意到那些數據，越來越顯而易見，若你想要獲得最佳防護，你得注射加強劑。」

佛奇表示，還需要幾個月的時間才能確定是否每年都要注射加強劑。他並說，從免疫學觀點來說，希望加強劑提供的保護能優於最初疫苗給予的僅僅6個月。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1101213