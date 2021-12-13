超扯飯店！一名民眾入住位在台北市萬華區某飯店，竟然Check in就要花8小時，同行團員等到深夜被告知「房間還沒好」，甚至有人午夜才拿到房間鑰匙。整間飯店大廳只有3名員工，未見主管出面說明，旅客氣炸，上網狂刷一星負評。

從網友分享的影片畫面可見，飯店大廳都是準備入住的旅客，有人排隊等、有人坐在沙發上。原PO指控，她從下午2、3點辦Check in，竟然可以等到晚上6點，因臨時有事先離開，不料8點多回來「還有人在排隊」，直到晚間10點多才入住。

原PO表示，出發前他們向飯店反映要取消行程，但飯店揚言費用全額沒收，因此所有人仍北上，結果光登記就要花一個下午，有人「不想等要回去了」，櫃台人員也拒絕退費，所有人氣炸！

後來雖然有人陸續入住，但也有人等到深夜才有房間，甚至有人被通知「房間還沒好」，讓團員傻眼，「那你們一整天都在幹嘛」、「第一次看到有人打掃房間要一天」、「你早點說，讓我們去住別的地方不行嗎」、「這態度不給一星負評，對不起自己」。

根據《ETtoday》報導，飯店業者不予回應，只透過公關告知，會一一打電話向旅客致意。