北部、東部昨開始有雨，今起雨勢加大，中央氣象局針對北北基宜4縣市發布豪、大雨特報。另「雷伊」颱風預計今天內生成，未來將由菲律賓東方海域往西進入南海；部分模式模擬颱風有可能大迴轉，不排除影響台灣。

受水氣移入影響，今新竹以北、東半部有陣雨，基隆北海岸、大台北東側，以及宜蘭地區降雨明顯，氣象局針對基隆、雙北、宜蘭發布豪、大雨特報。由於東北季風增強，加上雨勢不小，感覺濕涼。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，這樣的天氣還要一天。

今北部偏涼微冷，中南部及東部白天舒適、日夜溫差大。今各地氣溫：北部15至20度、中部13至27度、南部15至28度、東部16至26度。

吳德榮表示，最新模式模擬，明起東北季風減弱，東半部偶有短暫雨，西半部恢復晴朗穩定，天氣逐日回暖，早晚偏涼。

「雷伊」颱風預計今形成，目前看起來無侵台機率。吳德榮補充，部分模式模擬出颱風有機會在進入南海後大迴轉，外圍水氣有往台灣輸送跡象，可能影響19日之後的天氣，甚至為已進入旱季的中南部帶來少量降雨，應持續觀察。