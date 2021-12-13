10日美國民主峰會直播影片。

美國總統拜登上周舉行民主峰會視訊會議，台灣也獲邀參與，不過路透社12日引述消息人士報導，10日當行政院政務委員唐鳳發言分享時，由於其中一張簡報上的地圖將台灣與中國大陸標示為不同顏色，導致白宮要求將唐鳳的視訊畫面卡掉，只留下聲音。

消息人士透露，民主峰會第2天，唐鳳簡報上的地圖讓美國官員「驚慌失措」，地圖約出現1分鐘。

匿名消息人士指出，唐鳳的視訊畫面是在小組討論時被卡掉，只留下聲音，這項命令是白宮要求的。

消息人士表示，白宮相當關切，在美國主辦的會議上，地圖將台灣與中國大陸區分開來，如此可能被視為與華府的一個中國政策不一致。

針對路透社報導，白宮並未正式回應，不過美國國務院指出，視訊螢幕共享的「混亂」導致唐鳳的畫面被卡掉，指稱是「無心之過」。

美國國務院發言人回應：「我們重視唐部長的參與，展現了台灣在透明治理、人權、打擊假訊息等議題的世界級專業。」

報導指出，唐鳳簡報中使用的地圖是南非非政府人權組織CIVICUS所製做的地圖，以不同顏色分級標示全球各地對人權的開放程度，亞洲地區只有台灣被標示為綠色的「開放」，包括好幾個美國盟友在內的亞洲其他地區都被標記為「封閉」（closed）、「壓迫」（repressed）、「阻礙」（obstructed）或「受限」（narrowed），其中中國大陸、寮國、越南、北韓都被劃分為紅色的「封閉」。

幾分鐘後視訊畫面再度回到唐鳳身上，但是畫面只剩下聲音，螢幕上只出現「台灣數位部長唐鳳」的字卡，字幕也標上「任何個人表達的意見僅代表個人，並不一定反映美國政府的看法」。

消息人士透露，這張地圖出現時馬上引起美國官員之間的郵件騷動，美國國家安全會議（National Security Council，NSC）「憤怒地」聯繫國務院，「擔心地圖似乎將台灣呈現為一個獨特國家。」

報導指出，華府隨後向我國政府抱怨，我方則對唐鳳的畫面被剪掉感到憤怒。

消息人士形容美國的舉動是「反應過度」，因為這張地圖本質上並不是在標記國界。

不過美國國家安全會議也對於這張地圖並未出現在峰會前的彩排版本感到憤怒，引發當中是否有唐鳳及台灣刻意要傳遞的訊息的疑問。

消息人士描述白宮的反應：「他們說不出話來。」

另一名直接參與峰會的消息人士指出，直播平台營運商是在白宮的指示下行事，「這很明顯是政策問題」，「完全是內部過度反應。」

消息人士認為，在「對抗數位威權主義」的小組討論中，美國卡掉唐鳳視訊畫面的作法和峰會的使命不一致，拜登民主峰會的目標是要在面對中國及其他國家的挑戰時增強民主。消息人士也認為，美國此舉可能表明，他們對台灣的支持並不像他們一再重申的那樣「堅若磐石」。

針對路透社報導，唐鳳回應不認為畫面被卡和簡報中呈現的地圖有關。我國外交部則回應畫面被卡是「技術問題」。

針對唐鳳簡報中的地圖，前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas Paal）指出，「地圖明顯不是劃分主權，而是區分民主表達的程度。」

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）懷疑美國的指導方針中是否包含在地圖上用不同顏色標示中國大陸及台灣，「但這與不表態台灣是否為中國一部份的立場是一致的」，「在我看來，一開始就決定台灣可以/應該參與民主峰會，但只能以符合美國政策的方式參與。」