衝刺中二選區補選 顏寬恒龍井區後援會成立

台中市第二選區立委補選藍綠戰火猛烈，國民黨候選人顏寬恒龍井後援會昨(12日)成立，他在致詞時砲火猛烈地說，現在的選舉已經走到這種程度，現在一天4、5個節目，10幾條新聞對他潑屎潑尿進行抹黑。

顏寬恒的龍井後援會12日成立，由前議長林士昌擔任主委、龍井農會總幹事林裕議擔任後援會總幹事，現場還有顏寬恒的父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、市議員林孟令及在地里長等人到場支持。會中，顏寬恒也向支持者道歉表示，很多人為了幫他助選，卻遭到檢調調查，讓很多人想支持，卻要瞻前顧後、畏首畏尾，他感謝在場站出來無所畏懼的鄉親朋友。

顏寬恒昨表示，捨不得支持者、鄉親、里長尊嚴被踐踏，現在的選舉已經走到這種程度，「我一天4、5個節目，10幾條新聞，1個節目1小時，就被罵4、5小時，若是真有媒體所說的情況，那為什麼不來調查、搜索、約談？答案是不要，為什麼？用媒體把你抹黑，對你潑屎潑尿、吐口水，讓大家相信媒體所說的，讓人落選，就是這樣，所以我們要有堅強意志，要走到最後，不要中計」。