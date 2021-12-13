遊戲股公布營收，橘子(6180)及歐買尬(3687)11月營收年增近3成，鈊象(3293)年增23.38％，宇峻(3546)維持相對高檔，年增19.47％；智冠(5478)、真好玩(8491)呈現年減走勢。

橘子11月營收8.34億元，年增29.87％；主要兩套主力產品營運動能續強，其中，《天堂M》改版，營收效益穩健，亦帶動GASH交易金額年增69％，儲值數也有26％成長；橘子支付受惠於通路代收稅費業務，交易總額較去年同期提升165％、交易筆數成長114％。

歐買尬11月營收1.47億元，年增29.77％，該公司看準NFT市場熱度，將先前經典線上遊戲《LUNA Online》製訂推出超限量「LUNA Forever典藏時裝派對」遊戲NFT商品，12月8日晚間在全球最大NFT交易平台OpenSea上架，吸引老玩家的回流及投入NFT交易。

鈊象11月營收9.16億元，年增23.38％，不過，較上月下滑1成，11月網路遊戲及商用遊戲機營收占比為92％及8％，單月每股稅前盈餘6.70元，較上月7.22元衰退。11月時鈊象參與廣州神州遊樂展（GTI），透過代理商展出最新商用機台，包括如狂野飆車、機甲2、奧特曼系列變身大決戰等。

宇峻11月《三國群英傳M》在越南上線，拉升單月營收至1.56億元，年增19.47％，維持在今年相對高檔。第四季另一款經典IP改作的手機遊戲《永恆星語：燐光起源》，事前預約人數突破15萬人，另外，資訊月依照過去都會發售福袋，第四季營收表現可期。

智冠11月營收4.57億元，年減20.7％；主要網路廣告行銷事業群依據客戶產業特性與產品檔期規畫，單月投放占比降低；另外，子公司智凡迪下半年陸續調整旗下經銷產品結構，營收規模有較明顯變化，但隨著今年新加入數款遊戲大廠客服業務，獲利表現仍佳。

在遊戲通路方面，智冠持續拓展與國際級產品接軌，強化集團服務面向廣度，11月開啟遊戲大作MyCard點數支付合作挹注成長動能。網龍開發中手遊《天子傳奇S》已陸續啟動測試，為了呈現更好的遊戲體驗，將於後續測試調整完備後登場，另款作品《尋秦記》將在明年上市。

真好玩(8491)11月營收0.49億元，年減32.43％；主要11月為遊戲業淡季，加上舊有遊戲營收短少，營收呈現下滑，但今年下半年調整營運策略，大幅縮減行銷費用的投入及有利的通路條件等因素，提升整體的毛利，維持獲利動能。展望明年，真好玩預計將推出2款代理遊戲及1款知名暢銷IP的自製遊戲。此外，更將橫向整合企業資源，將透過知名IP及自創IP，發展更多元的跨界合作機會。