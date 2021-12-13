女星楊冪外型姣好備受矚目，雖身高僅166公分卻有絕佳比例，但一雙逆天長腿充滿模特兒架勢；日前她被拍到從保母車上走下，不畏13度寒冷露出性感腹部，平坦富有線條令網友讚嘆；近日楊冪也拍攝一組「下衣失蹤」美照，羽絨大衣襯托出一雙雪白美腿的修長，令粉絲們再次暴動。

楊冪日前在無錫機場被拍到，走下保母車的她不畏13度寒冷，一身咖啡色寬鬆穿搭顯得身材纖細，棉襖式縫線外套內搭格紋襯衫，而下身配同色格紋寬褲，整身雖是走休閒時髦風，仍保有楊冪帶女王的氣場，且從內搭的飛天小女警圖案的細肩中空T恤，更顯得楊冪可愛一面；雖然氣溫是13度，楊冪仍微微露出小肚，讓她的性感炸裂，網友驚訝「腹部超平坦」、「全被看光啦！」

楊冪不怕冷露肚。（圖／翻攝自微博）

楊冪近日也出席羽絨服線上直播，工作室曝光11張逆天長腿美照，只見楊冪穿上白色長羽絨服，紮起公主頭，將咖啡色毛茸帽貼在臉頰旁，露出炯炯有神的一雙大眼睛；其中一張楊冪坐在毛毯上，羽絨服正面拉鍊一開，裡面搭配短裙加上高筒皮靴，一雙修長白皙美腿曝光，網民只能讚嘆「隨便拍都好看」。

楊冪下衣太短，一坐下險走光。（圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博）

許多粉絲看著照片都覺得溫暖：「這件好適合冪冪，美美代言人」、「冪冪整個把羽絨服穿出了禮服感，超級好看」、「寶貝絕美，左看右看上看下看，都是我喜歡的樣子」、「我冪羽絨大片太高級，好想把暖寶貝抱回家」，也有粉絲吶喊「讓我冪寶注意保暖，不許再露腿了」。

楊冪大秀美腿。（圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博）

楊冪不只擁有濃眉電眼高顏值，一雙纖細鳥仔腳更是她的招牌武器，也以一雙筆直的筷子腿而擁有「腿精」美名，楊冪「瘦而不柴」的身材相當不科學；楊冪甚至私服穿搭也引發搶購潮，曾遭質疑有雇用服裝師搭配私服，楊冪還曾霸氣回應：「我就是這麼有品味，我有什麼辦法？」