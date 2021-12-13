前總統馬英九日前投書媒體，批現在的台灣是「不自由的民主」，對此作家蔡詩萍在臉書發文表示無法同意，並指馬英九掉入「深藍語境」的夢囈裡。蔡詩萍一番言論引發網友論戰，也引來高雄市前副市長葉匡時留言酸說，「林秉樞上你節目時亦不遑多讓吧？」雙方就此隔空交鋒。

對於馬英九在媒體投書稱現在的台灣，是「不自由的民主」，蔡詩萍9日在臉書表示自己其實蠻感慨的，並提到，民進黨執政有它們一貫的傲慢與包袱，這是事實，但要放大成現在的台灣是「不自由的民主」，那就真是「深藍的語境」了，「對馬總統個人而言，不僅可惜，甚且是一種倒退吧！」

蔡詩萍也說，台灣的民主談不上完美，但為何在西方民主國家的眼裡，有這麼高的成就？他也建議馬總統應該要去研究研究，千萬不要輕易的接受了「深藍的語境」，那不僅自絕於與西方民主國家的對話，也自絕於台灣民主化過程中，國民黨曾經有過的貢獻，當然更自絕於多數選民做出的抉擇了。

蔡詩萍一番言論引發網友正反激辯，而高雄市前副市長葉匡時，也在蔡詩萍隔日PO出一段訪問新北市長侯友宜的貼文下方留言酸，「林秉樞上你節目時亦不遑多讓吧？」蔡詩萍則回，「您說兩年前嗎？學長比較有智慧，能在兩年前識人，學弟魯鈍」。

葉匡時接著表示，「政治是高明的」。蔡詩萍回覆，「論政治，學長您還是比較高明，您入過閣，進過市府啊！我魯鈍，只能評論」。對此，葉匡時則說，「我是誤入叢林的小白兔」。