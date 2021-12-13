國人飲食習慣西化，不僅精緻澱粉攝取量大，加上「吃重鹹」、愛喝酒，脂肪肝比例日漸增加。家醫科醫師陳敬睿分享，一名重度脂肪肝患者日前就醫，一照超音波才發現已肝硬化，原來是多年來未持續追蹤，導致肝部病變。

陳敬睿指出，這名病人自述走路走久會喘，肚子也變得越來越大，調閱病歷發現患者早在多年前的健康檢查就有重度脂肪肝，這些年都沒回診追蹤。超音波一照下去，「下腹水不少，肝臟也有一顆一顆的粗糙表面，演變成肝硬化了」。

陳敬睿表示，一般健檢項目中都有肝臟超音波，最常見的就是脂肪肝，但脂肪肝無症狀，很多人回家後把醫師的提醒丟到一旁。當肝臟因脂肪肝導致長期發炎，一旦纖維化，最後很可能演變成肝硬化，甚至肝癌。

陳敬睿建議，脂肪肝不是沒有辦法改善，如透過減重：把BMI值控制在18.5至25之間；均衡飲食：多吃蔬菜水果和攝取好的蛋白質；規律運動：養成運動習慣、增加肌肉量；戒酒、戒菸。